Erciyes Anadolu Holding ile Kayserispor sponsorluk yeniledi Erciyes Anadolu Holding Ceo'su Alpaslan Baki Ertekin: "Devlerin aşkı büyük olur"

Hes Kablo Kayserispor'un hem isim sponsoru hem de forma sponsoru olan Erciyes Anadolu Holding ile yeni anlaşma yapıldı.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'un ana sponsoru olan Erciyes Anadolu Holding yeni sezon öncesi yapılan anlaşmada 2 yıllık daha sözleşme imzalandı.20202021, 20212022 ve 20222023 sezonlarında Hes Kablo Kayserispor'un hem isim hem de forma sponsoru Erciyes Anadolu Holding oldu.

Devlerin aşkının büyük olduğu belirten Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin yaptığı açıklamada, "20202021 futbol sezonunda yani bu sene oynanacak olan sezonun sonuna kadar Kayserisporumuzun isim hakkı ve forma önü sponsorluğu bizim. 202122 sezonu ve 202223 sezonu olmak üzere 2 yıl daha hem isim hem de forma sponsorluğumuzu uzattık. Hayırlı olsun. Devlerin aşkı büyük olur" dedi.

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