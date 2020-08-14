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Üzerinden toz esrar çıkan şahıs gözaltına alındı

İHA

Yeşilhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından üst araması yapılan bir kişide 270 gram toz esrar ele geçirildi.

Üzerinden toz esrar çıkan şahıs gözaltına alındı

Yeşilhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından üst araması yapılan bir kişide 270 gram toz esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Yeşilhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine İ.K. isimli şahıs durdurularak üst araması yapıldı. Yapılan üst aramasında İ.K. isimli şahıstan 270 gram toz esrar ele geçirildi.
Yetkililer, İ.K. hakkında yasal işlem başlatıldığını bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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