Kayserispor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor 

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)-

Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürüyor.

Teknik direktör Bayram Bektaş, idman öncesi sahada futbolculara bir konuşma yaptı. Daha sonra futbolcular dayanıklılık, şut çalışması ve çift kale maç gerçekleştirdi.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2020-08-14 11:57:01



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