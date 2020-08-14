Vali Günaydın’dan Muhtarlara Pandemi Mesajı

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, kontrollü sosyal hayat döneminde ilimizde görev yapan 714 muhtarın cep telefonlarına SMS göndererek maske, mesafe ve temizlik konuları ile ilgili hatırlatmalarda bulundu.

Vali Günaydın, muhtarların cep telefonlarına göndermiş olduğu mesajda Pandemi süreci ile ilgili hatırlatmalarda bulunarak şunları ifade etti; "Çok değerli çalışma arkadaşlarım, Muhtarlarımız olarak vatandaşlarımıza en yakın temas noktasında bulunuyorsunuz. Bu nedenle olaylara çok kısa sürede vakıf olup, sorunların çözümü için ilgili kurumları bilgilendirerek önemli çalışmalar yapıyorsunuz. Bunun için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İçinde bulunduğumuz koron avirüs sürecinde de önemli katkılar sunuyorsunuz. Mahallenizde bulunan vatandaşlarımızı, esnaflarımızı, MaskeMesafeTemizlik konusunda bilgilendirmeniz, düğün sahiplerine düğünler için belirlenen kuralları hatırlatmanız, eş dost, akraba ziyaretlerine ara verilmesini, zaruri hallerde ziyaretlerin kısa tutulması için çalışmalarda bulunmanız çok büyük önem arz etmektedir.”

Vali Günaydın mesajının sonunda kentte görev yapan bütün muhtarlara çalışmaları ve katkılarından dolayı teşekkür ederek, “Hep birlikte çalışacağız, hep birlikte başaracağız” dedi.

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