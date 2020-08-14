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Özhaseki: "Kayseri’de her alanda iş yapanlar ve iftira ederek homurdananlar var” Recep Mamur Camii'nin açılışı gerçekleştirildi

İHA

Özhaseki: "Kayseri’de her alanda iş yapanlar ve iftira ederek homurdananlar var” Recep Mamur Camii'nin açılışı gerçekleştirildi

Kayserili hayırsever İşadamı Recep Mamur tarafından yaptırılan Recep Mamur Cami’nin açılışında konuşan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Kayseri’de her alanda iş yapanlar ve iftira ederek homurdananlar var” dedi.
Kayserili hayırsever İşadamı Recep Mamur tarafından Sahabiye Mahallesi'ne yaptırılan Recep Mamur Cami düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törene, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, protokol üyeleri, İşadamı Recep Mamur ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "“Güzel bir Cuma namazından sonraki süreçte buraya geldik ve şimdi de camimizin açılış prosedürünü yerine getiriyoruz. Bu açılışın hayırlı olmasını Allah’tan niyaz ediyorum. Kayserimiz gelişiyor ve güzelleşiyor. Çok şükür milletvekillerimizin, bakanlarımızın ve Cumhurbaşkanımızın şehrimize olan sevgisi ve desteği ile de sizlerle değişik müjdeleri paylaşıyoruz. Millet Bahçemizin ihalesi yapıldı. 1 milyon 260 bin metrekarelik alandaki Hava İkmal Millet Bahçesi’nin ‘Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ olarak anılmasını istiyoruz ve meclisimizin gündemine de bu konuyu alıyoruz. En başından beri Millet Bahçesi için desteğini esirgemeyen ve sürekli önümüze açan Sayın Cumhurbaşkanımıza şehrimizin bir teşekkürü olarak konuyu değerlendiriyoruz. Ve bu arada da ihalenin imza aşamasına gelip, ihaleyi kazanan müteahhitin imzaların atılması yönünde davet edildiğinin müjdesini almanın da ayrıca keyfini yaşadık. Kısacası Ankara’dan bereketli, adeta şehrimize dolu dolu hizmetlerle buluşan bir anlayışla gelmiş olduk. Cumhurbaşkanımızın bunu fazlasıyla hak ettiğinin herkes farkında. Kayseri, hayırseverliği ile anılan bir yer. Nerede sağlık ocağı, okul ve cami varsa üzerinde bir hayırseverin ismi var. Bize bugün de bu güzel tabloyu yaşatan Recep ağabeyimize sağlıklı hayırlı ve uzun ömürler dilerken, böyle bir eser için de kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.
Recep Mamur ile Kayserispor’da tanıştıklarını ve o zamandan beri de hayır işi yaptığını söyleyen AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de, “Bugün burada açılışını yaptığımız camimiz, yılarca inşallah Kayserimize hizmet etsin. Camileri yaptıranların Allah’a ve ahirete iman eden insanlar olduğunu söylüyor hadisler. Bu adeta camiyi yaptıranın imanının bir alameti olarak önümüzde duruyor. O kadar güzel hadisler var ki okuyan herkes keşke ben de yaptırsam diyecektir diye düşünüyorum. Allah hepimize cami yaptırmayı nasip eylesin. Camiler bir taraftan böyle güzellikler taşıdığı gibi, bir taraftan da bizim dinimizin, imanımızın şiarı olarak yapılıyor. Aynı zamanda bin yıldır yaşadığımız bu topraklarda ezanımızın okunduğu, İstiklal Marşımızın söylendiği bu topraklarda bu ortamın devamını niyaz ediyoruz. İşte camiler de bir noktada tapusudur buraların. Allah razı olsun Kayseri’deki tüm camiler neredeyse hayırseverlerimizin. Hayırseverler arasında Türkiye’ye bakacak olursak zirve olan şehre Kayseri diyebiliriz. Kayserimiz hayırseverlikte zirve olduğuna göre, kazancı da helaldir. Bu manada Recep Mamur ağabeyi ben 1994 senesinde tanıdım. Kayserispor yönetimi dizerken bana Recep ağabeyi söylediler. Ben tanımıyorum dedim bir tanışsak. Tanıdıktan sonra da zaten Kayserispor’dan başladığımız bu arkadaşlığımız, bugüne kadar da devam etti. Kayserispor’da bizim bir değerimiz, markamız. Bu şehrin en güzel temsilcilerinden birisi. Yıllardır yükünü çekmeye çalışıyorum, iyi olsun diye uğraşıyorum. Dikkat ederseniz Kayseri’de sadece sporda değil bütün alanlarda iş yapanlar var, bir de kenarda konuşup durmadan homurdananlar, iftira edenler var. Siz bunların kimler olduğunun farkındasınız zaten. Allah onlara iyilik versin. Onlar da iyilik düşünsün ve yapsınlar inşallah” ifadelerini kullandı.

"Kayseri’de hep beraber pandemi sürecini atlatabiliriz"
Kurallara riayet edildiği taktirde pandemi sürecinin daha hızlı geçeceğini söyleyen Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, “Böylesine hayırlı bir günde hayırlı bir işin açılışı için bir araya geldik. Bu hayrı gerçekleştiren ve toplanmamıza vesile olan Recep Mamur beyefendiye çok teşekkür ediyoruz, Allah hayrını kabul etsin diyoruz. Öldükten sonra amel defteri kapanmayan insanlar var. Bu insanlar sadakai cariye yapanlardır. Bu insanlar vefat ettikten sonra da amel defterleri kapanmıyor. Bu nedenle de biz, hayırseverimiz Recep Mamur’a Kayseri olarak teşekkür ediyoruz ve hayırlarının devamını da bekliyoruz. Az önce kendisi de bir okul sözü verdi bize. İnşallah seneye yaptıracağını söyledi. Ben tekrar kendilerine teşekkür ediyorum. Kayseri’de son dönemlerde pandemi süreci ile ilgili olarak da bütün kurumlarımız ve vatandaşlarımız büyük gayret içerisinde. Bu noktada hepimize düşen görevler var. Cumhurbaşkanımızın ısrarla söylediği maske, mesafe ve temizlik konusuna riayet etmemiz çok büyük önem arz ediyor. Bu nedenle herkesten istirhamım biraz daha gayret göstermemiz. Organize Sanayi Bölgemizde bundan 34 hafta önce bir takım sıkıntılar ortaya çıktı ama çok kısa sürede ve örnek olacak şekilde bir araya gelerek, bu sorunu kısa sürede minimize ettik. Ben tekrar bu hayır için değerli büyüğümüz Recep Mamur beye teşekkür ediyorum, Allah kabul etsin diyorum” ifadelerine yer verdi.
İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven'in okuduğu duanın ardından caminin açılışı gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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