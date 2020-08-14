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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükkılıç: "Kazanımlarımız 1 milyar TL"

İHA

Büyükkılıç: "Kazanımlarımız 1 milyar TL"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, BelsinŞehir Hastanesi Raylı Sistem Hattı ihalesinin yapıldığını belirterek, ihale tarihi belirlenen Havalimanı Terminal binaları projesi ile ihalesi yapılan HacılarErciyes yolu ile birlikte şehrin kazanımının toplam 1 Milyar TL’yi bulduğunu açıkladı. Başkan Büyükkılıç, “Ankara’da gerçekleştirdiğimiz temaslar sonucu, bütün bu güzellikleri şehrimize taşımanın sevinci içerisindeyiz. Kayserimize Ankara’nın imkânlarını, kaynaklarını sunuyoruz. Bu kazanımları Değerli Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bakanlarımız ve milletvekillerimizin destekleriyle gerçekleştiriyoruz” dedi.
Başkan Büyükkılıç, 2 gün süren Ankara temaslarına yönelik değerlendirmelerde bulundu. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı ve AK Parti’nin 19’uncu kuruluş yıldönümü kutlamalarına katılan ve çok sayıda bakan ve üst düzey yöneticilerle Kayseri’yi yakından ilgilendiren projelere yönelik görüşme ve toplantılar gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç, şu bilgileri verdi:
"Öncelikle AK Partimizin kuruluş yıldönümü kutlamalarına çok değerli Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla birlikte törenleri biz de takip ettik ve o sevinci paylaştık. Gerçekten iyi ki AK Parti var. İyi ki, insanlığın sesini duyan bir lider var. İyi ki mazlumlarım sesini duyan değerimiz var. Liderimizin yol arkadaşı olmak, onunla birlikte bu davada insanlığa hizmet etmenin keyfini, mutluluğunu yaşadığımı buradan paylaşmak istiyorum."

“ÖNEMLİ OLAN İNSANLARA HİZMET ETMEK”
Ankara’daki ziyaretlerinin Kayseri’ye nasıl kazanımlar sağladığını anlatan Başkan Büyükkılıç, “Önemli olan şehrimize hizmet etmek. Ankara’ya gittiğimizde günü değerlendirme, oradaki bakanlarımızla görüşmek suretiyle, ‘şehrimize nasıl bir kazanım sağlarız’ düşüncesiyle hareket ediyoruz. Ya da elde edilmiş kazanımları sonuçlandırma adına gayretlerimiz söz konusu. Çok değerli Ulaştırma Bakanımız başta olmak üzere, Devlet Demir Yolları Genel Müdürümüz, Devlet Hava Meydanları İşletmeleri Genel Müdürümüz, Kara Yolları Genel Müdürümüz ile görüştük. Bu çalışmaları orada paylaştık. Kendilerine daha önce kamuoyuyla paylaştığımız havalimanı terminal binasının yapım işiyle ilgili, 10 Eylül ihale tarihinin belirlenmesi, yine terminal önünden geçecek olan, Şehir Hastanemize ulaşıp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’nin önünden KUMSMAL AVM’ye gidecek olan Belsin Güzergâhı diye nitelendirilen, yaklaşık 7 km’lik tramvay hattı ve 10 adet vagonun alımıyla ilgili ihalenin de yapılmış olmasının müjdesini orada böylece öğrenmiş olduk. Bütün bu güzellikleri şehrimize taşımak ve sizlerle paylaşma sevinci içerisindeyiz. Kayserimize Ankara’nın imkânlarını, kaynaklarını sunuyoruz. Bu kazanımları Değerli Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bakanlarımız ve milletvekillerimizin destekleriyle gerçekleştiriyoruz.

“ANKARA’DA BEREKETLİ BİR SÜREÇ YAŞADIK”
ErciyesHacılar yolunun ihalesinin yapılmasının ve sonuçlanmasının müjdesini yeniden paylaşmak istediğini kaydeden Büyükkılıç, “Karayolları Genel Müdürümüzle görüşmemizde daha önce kazalarla gündeme gelen ve bir an önce yapılması gereken Hacılar güzergâhındaki ErciyesHacılar yolunun ihalesinin yapıldığını ve kısa sürede çalışmaların başlayacağını öğrendik. Diğer yollarımızla ilgili de değerlendirmelerde bulunduk. Adeta verimli bereketli, bir süreci yaşadık. Bu arada İl Başkanları Toplantısı’nda da Cumhurbaşkanımızı dinledik. Daha sonra bakanlarımızla olan görüşmelerimiz sırasında da yine gerek sağlık bakanımız, gerek İçişleri Bakanımız gerekse de, diğer Gençlik Spor Bakanımız gibi bakanlarımızla yaptığımız görüşmeler şehrimizdeki olan yatırımları paylaşmak suretiyle, bu şehre nasıl bir kazanım, nasıl daha iyi hizmet ederiz, kaygısıyla hareket ettik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Alınan kararların yapılan çalışmaların şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

KAZANIMLAR 1 MİLYAR TL
Büyükkılıç, Ankara ziyareti ile elde ettikleri kazanımların toplamda 1 milyar Tl’yi bulduğunu dile getirerek, “Bereketli, şehrimize dolu dolu hizmetlerle dönmüş olduk. Şu saydıklarımızın toplamda 1 milyar TL civarında olduğunu rahatlıkla paylaşabilirim. Hayırlı uğurlu olsun. Cenabı Allah daha güzel hizmetlere vesile kılsın, mahcup etmesin, tamamına erdirsin” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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