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Kocasinan Gençlik Merkezi ile başarıya uçuyorlar

İHA

Kocasinan Belediyesi Gençlik Merkezi Bünyesindeki Erkilet General Emir Uzay Ve Havacılık Okulu kapılarını yeni bir başarıya araladı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar Teknofest yarışmasına girecek olan Erciyes Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğrencilerine sponsor olarak üretim ve altyapı desteği verdi. Başkan Çolakbayrakdar, 1 Roket ve 2 İHA üreten öğrencilere manevi destek vermeyi de ihmal etmedi.

Kocasinan Gençlik Merkezi ile başarıya uçuyorlar

Kocasinan Belediyesi Gençlik Merkezi Bünyesindeki Erkilet General Emir Uzay Ve Havacılık Okulu kapılarını yeni bir başarıya araladı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar Teknofest yarışmasına girecek olan Erciyes Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğrencilerine sponsor olarak üretim ve altyapı desteği verdi. Başkan Çolakbayrakdar, 1 Roket ve 2 İHA üreten öğrencilere manevi destek vermeyi de ihmal etmedi.
Kocasinan Belediyesi Erkilet General Emir Uzay Ve Havacılık Okulu; imkanlarını bu sefer Erciyes Üniversitesi öğrencileri için seferber etti. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinden oluşan Neo Aerospace Roket ve İHA takımı ile Mühendislik Fakültesi öğrencileri tarafından kurulan EMT Umay İHA takımı Kocasinan Belediyesi Sponsorluğunda, 1 roket ve 2 İHA nın üretimini General Emir Gençlik Merkezinde gerçekleştirdi. Erkilet'teki tesise giderek öğrencileri ziyaret eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, genç beyinlere destek olmaktan gurur duyduklarını ifade ederek teknofest yarışması hakkında bilgi verdi.
Öğrencileri tebrik eden Başkan Çolakbayrakdar, “Yarışmanın sonucu ne olursa olsun bizim gönlümüzün kazananı sizsiniz” dediği öğrencilere manevi anlamda da tam destek verdi. Başkan Çolakbayrakdar Erkilet General Emir Gençlik Merkezi teknoloji tabanlı, uzay ve havacılık temalı bir merkez olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu; “Öğrencilerimiz teknofestte yarışacak olan roket ve İHA’ların büyük bir kısmını bizim tesisimizde 3D yazıcılarımız ve diğer imkanlarımızla ürettiler. Bu gençler bizim için birer kahramandır ve biz onlara destek vermekten mutluluk duyuyoruz. Genç beyinlere sahip çıkmak, onların yolunu açmak için yaptığımız çalışmalar inşallah çok daha geniş alanlarda karşınıza çıkacak. Bu noktada emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sabah 9.00 akşam 9.00 mesai kavramıyla yorulmadan çalışan gençlerimize başarılar diliyorum. Gençlerimiz Eylül ayında gerçekleştirilecek olan Teknofest yarışmasından da inşallah yüzleri gülerek gelirler. Gençlerimiz için; şehrimizi temsil ettikleri bu yarışmadan üst seviyede bir başarıyla gelmelerini ve ardından yeni ve güzel kapıların kendileri için açılmasını temenni ediyorum” dedi.
ERÜ öğrencileri tarafından Kocasinan Belediyesi desteğiyle üretilen Roket, Kritik tasarım raporunda 1. olarak yarışma günü için uçuşunu beklemeye başladı. Üretimi tamamlanan 2 adet İHA ise ön tasarım ve uçuş testlerini başarı ile geçip yarışma için hazırlıklarına devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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