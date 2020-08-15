Kayseri OSB Teknik Koleji sağlık kontrolünden geçti

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Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. Liginde mücadele edecek olan Kayseri OSB Teknik Gençlik Koleji Spor Kulübü yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti.

20202021 sezonunda Kayseri’yi Voleybol Kadınlar 1. Liginde mücadele etmeye hazırlanan OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü ilerleyen günlerde yeni sezon çalışmalarına start verecek. Yeni sezon öncesi özel bir hastanede sağlık kontrolünden ve Korona virüs (Covid19) testinden geçen OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü yeni sezona sıkıntısız girmeyi planlıyor.

Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübünden yapılan açıklamada, "Kadın Voleybol A Takımımız 20202021 sezonu öncesi genel sağlık kontrollerinden ve Covid19 testlerinden başarıyla geçti" ifade edildi.

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