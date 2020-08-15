Aynı yolda ikinci kaza: 11 yaralı

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KayseriAnkara yolunda 1’er saat arayla meydana gelen ikinci trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, KayseriAnkara yolu 30. km’de 1 saat içinde meydana gelen 2. kazada 38 BV 567 plakalı Renault otomobil ile 06 BF 4742 plakalı Wolksvagen otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan Ş.B., R.B., S.B., E.V., D.V., S.V., A.V., B.V., A.V., M.B. ve M.B. isimli şahıslar yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 sevk edildi. 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar hastanelere kaldırılırken, ekipler trafiğin kontrollü şekilde akmasını sağladı. Jandarma olay ile ilgili inceleme başlattı.

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