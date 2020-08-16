Yakını Covid-19'dan vefat etti, sosyal medyadan "Lütfen şu virüs işini artık ciddiye alalım" notunu paylaştı

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Kayseri'de Covid19 teşhisi konulan yakınını kaybeden bir kişi sosyal medya hesabından, "Lütfen şu virüs işini artık ciddiye alalım. Maalesef virüs gençyaşlı dinlemiyor" paylaşımı yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi'nde görev yapan Sami B.'ye korona virüs teşhisi konuldu. Bir süredir Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Sami B. hayatını kaybetti. Acı haberi alan Sami B.'nin bir yakını, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eşimin kuzeni Sami B. ağabeyimiz vefat etmiştir. Lütfen şu virüs işini artık ciddiye alalım. Maalesef virüs gençyaşlı dinlemiyor" mesajını paylaştı.

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