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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ukranyalı eski model Khrystyna, Kayseri'de tespih üretiyor

DHA

Ukranyalı eski model Khrystyna, Kayseri'de tespih üretiyor


Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)UKRAYNA'da yaşayan eski model Khrystyna Levchenko (23), ülkesinde iş insanı Abdullah Adıgüzel'e ait uluslararası tespih atölyesinde dizgici olarak çalıştıktan sonra, 9 ay önce Kayseri'ye geldi. Burada Adıgüzel'e ait tesbih atölyesinde usta olarak çalışan Khrystyna, torna tezgahında tespihlere şekil veriyor.
Ukrayna'nın Lviv şehrinde yaşayan Khrystyna Levchenko, 5 yıl önce model olmak için Çin'e gitti. Yaklaşık 4 yıl Çin'de modellik yapan Khrystyna, daha sonra ülkesine döndü. Ülkesinde iş insanı Abdullah Adıgüzel'e ait uluslararası tespih atölyesinde dizgici olarak çalışmaya başlayan Khrystyna, tesviye ve diğer konularda eğitim almak için Kayseri'ye geldi. Aynı iş insanına ait atölyesinde çalışmaya başlayan Khrystyna, bir süre sonra işinde usta oldu. Khrystyna, torna tezgahının başına geçerek tespihlere şekil vermeye başladı. Khrystyna Levchenko, "Ben, tespih yapmayı çok seviyorum. Bir yıl tespihle ilgileniyorum. Tespih yapımında en çok kuka malzemesini kullanmayı çok seviyorum. İnşallah Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da tespih yapmak istiyorum. Kayseri ve Türk halkını çok seviyorum" dedi.
'KHRYSTYNA'NIN TESPİHLERİNE İLGİ ÇOK FAZLA'
Abdullah Adıgüzel,  Khrystyna'nın Çin'de modellik yaptığını söyleyerek, şunları kaydetti:
"Çin'e tekrar gidememesi üzerine atölyelerimizde iş verdik. Kendisinde iyi bir kumaş olduğunu düşünerek 9 ay önce Türkiye'ye getirdik. İsabette etmişiz, şimdi Khrystyna, Türkiye'nin en önemli tesbih ustalarından biri oldu. Bizim atölyemizde yeni nesil arkadaşlara tespih öğretiyor. Kendi dizaynını kendinin yaptığı tespihler Türkiye'de çok seviliyor ve beğeniliyor. Özellikle Khrystyna'nın yaptığı tespihlere Dubai, Katar, Umman gibi ülkelerden çok fazla talep var. Bizler Khrystyna ile kültürlerin birleşmesine katkı sağladık, bir kişiye daha ekmek verebildiysek ne mutlu bize. Khrystyna'nın çok ciddi bir yeteneği vardı. Kuru tornada tespih yapanlar var ama henüz Khrystyna kadar usta olan yok." DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ
2020-08-16 14:37:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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