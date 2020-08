2 çocuk annesi: Arkadaşlık teklifini reddettiğim komşu tehdit ediyor, can güvenliğimiz yok

Şeref KAHRAMAN/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'de, evli ve 2 çocuk annesi F.C. (36), arkadaşlık teklifini reddettiği komşusu Soner U. hakkında, kendisi ve 2 çocuğunu takip ederek, rahatsız ettiği ve eşini darbettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. F.C., uzaklaştırma kararı verilen Soner U.'nun ailesini rahatsız ettiğini öne sürerek, "Can güvenliğimiz yok. Beni sürekli takip ediyor" dedi.

Kocasinan ilçesine bağlı Beyazşehir Mahallesi´nde yaşayan F.C., iddiaya göre, kendisi ile arkadaşlık kurmak isteyen komşusu Soner U.'nun bu teklifini reddetti. Bunun üzerine Soner U., telefon numarasına ulaştığı F.C.'yi sürekli rahatsız ederek, sosyal medyadan mesajlar göndermeye başladı. Soner U., F.C.'nin kızları A.C. (17) ve N.C.'yi (19) de sürekli takip ederek, rahatsız etti, eşi B.C.'yi (40) ise darbetti. Yaşanan olay sonrası nisan ayında F.C., polis merkezine giderek, Soner U.'dan şikayetçi oldu. Soner U.'ya uzaklaştırma kararı verildi; ancak evli olan şüpheli, uzaklaştırma kararına uymayarak, F.C. ve ailesini rahatsız etmeye devam etti.

'LÜTFEN SESİMİZ DUYULSUN'

F.C., Soner U.dan kurtulmak istediğini söyleyerek, "Yalnızca ben değil ailemi de tehdit ediyor. Kocamı öldüresiye darbetti, kocam yoğun bakımda yattı. Kızımı sürekli takip ediyor. Can güvenliğimiz yok. Beni sürekli takip ediyor. Yetkililer lütfen sesimizi duysun" dedi.

F.C.'nin kızı N.C. ise "Yaralandık, tehdit edildik, hiçbir şekilde hiçbir şey olmuyor. Ölmemiz mi lazım?" diye konuştu.

'SESİNİ DUYURMAK İÇİN EN MAHREMİNİ ANLATIYOR'

Kadın Cinayetlerini Durduracağı Platformu üyesi İlknur Keser ise her geçen gün kadına şiddetin ve kadın cinayetinin arttığını belirterek, "Kadınlar adliyelerde, meydanlarda, alanlarda seslerini duyurmaya, hak arayışı için kendilerini göstermeye çalışıyor. F.C. bu milyonlarca kadından yalnızca biri. Bana ulaşıp sesini tüm kamuoyuna televizyondan duyurmak istedi. Bu kadın, adaleti televizyon ekranlarından, en mahremini anlatarak aradı" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Şeref KAHRAMAN

