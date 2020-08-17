Kayserili golcü imzayı attı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserili golcü imzayı attı

İHA

Talasgücü Belediyespor son olarak Adıyaman 1954 Spor'da forma giyen Kayserili futbolcu Halil Akhan'ı transfer etti.

Kayserili golcü imzayı attı

Talasgücü Belediyespor son olarak Adıyaman 1954 Spor’da forma giyen Kayserili futbolcu Halil Akhan’ı transfer etti.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor transfer çalışmalarını sürdürüyor. SarıLacivertliler dış transferde beşinci ismi kadrosuna kattı. Geçen sezon Adıyaman 1954 Spor forması giyen golcü oyuncu Halil Akhan yeni sezonda Talasgücü Belediyespor forması giyecek. Son iki sezonda oynadığı takımlarda şampiyonluk sevinci yaşayan Akhan yeni sezonda da memleketinin takımında şampiyonluk yaşamak istiyor.
Futbola 2002 yılında Mevlana Yıldızspor’da başlayan Halil, ardından Hes Kablo Kayserispor, Kayseri Erciyesspor, Beyoğluspor, Elbistanspor, Diyarbekirspor A.Ş, Ayvalıkgücü Belediyespor, Körfez İskenderunspor, Ortaca Belediyespor, 1955 Kelkit Belediyespor, 1926 Polatlı Belediyespor ve son olarak geçen sezon Adıyaman 1954 Spor takımlarında forma giyen 1992 doğumlu futbolcu 9 sene sonra yeniden memleketinin takımında forma giyecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeşilhisar MHP İlçe Başkanı Yahya Sümer güven tazeledi
YEREL HABERLER Yeşilhisar MHP İlçe Başkanı Yahya Sümer güven ...
Belediye şirket çalışanları, ücret ve sosyal haklarında meydana gelen kayıpların telafi edilmesini bekliyor
YEREL HABERLER Belediye şirket çalışanları, ücret ve sosyal ...
Yeni yüzüyle Alparslan Parkı yakında hizmete geçecek
YEREL HABERLER Yeni yüzüyle Alparslan Parkı yakında hizmete geçecek
Kayserispor Yaw Ackah ile anlaştı
YEREL HABERLER Kayserispor Yaw Ackah ile anlaştı
Kayserispor’dan 10 numara transfer
YEREL HABERLER Kayserispor’dan 10 numara transfer
Vali uyardı, karantinaya uymayanlar hakkında kanuni işlem yapılacak
YEREL HABERLER Vali uyardı, karantinaya uymayanlar hakkında kanuni ...
Başkan Yalçın’dan 17 Ağustos paylaşımı
YEREL HABERLER Başkan Yalçın’dan 17 Ağustos paylaşımı
Meyve suyu kutusunda uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Meyve suyu kutusunda uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi ...
Mensah Kayseri'den ayrıldı
YEREL HABERLER Mensah Kayseri'den ayrıldı
13'üncü kattan düşen genç, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 13'üncü kattan düşen genç, hayatını kaybetti
Erciyes Dağı’nda Türkiye-Kore kardeşliği Erciyes Üniversitesi Kore Dili ve Edebiyatı Prof. Eunsuk Cho: “Yorucu oldu ama çok güzel”
YEREL HABERLER Erciyes Dağı’nda Türkiye-Kore kardeşliği Erciyes ...
Başkan Yalçın'nın nohut hasadı büyük takdir topladı
YEREL HABERLER Başkan Yalçın'nın nohut hasadı büyük takdir topladı
2 çocuk annesi: Arkadaşlık teklifini reddettiğim komşu tehdit ediyor, can güvenliğimiz yok
YEREL HABERLER 2 çocuk annesi: Arkadaşlık teklifini reddettiğim ...
Kocasinan, konteynerlerle görsel zenginlik sunuyor
YEREL HABERLER Kocasinan, konteynerlerle görsel zenginlik sunuyor
13. kattan düşen genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 13. kattan düşen genç hayatını kaybetti
Ukranyalı eski model Khrystyna, Kayseri'de tespih üretiyor
YEREL HABERLER Ukranyalı eski model Khrystyna, Kayseri'de tespih ...
Kayseri’de trafik kazası: 6 yaralı
YEREL HABERLER Kayseri’de trafik kazası: 6 yaralı
Başkan Büyükkılıç peyzaj işçileriyle sohbet etti
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç peyzaj işçileriyle sohbet etti
Aracın hurdaya döndüğü kazada 2 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Aracın hurdaya döndüğü kazada 2 kişi hayatını ...
30 yılda, 300'den fazla caminin duvarlarını süsledi
YEREL HABERLER 30 yılda, 300'den fazla caminin duvarlarını süsledi
Melikgazi Belediyesi BESK'ten milli takıma davet
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyesi BESK'ten milli takıma davet
İsmail Özdemir: “Kayseri Türk siyasetindeki yerini her zaman koruyacaktır” MHP Kocasinan İlçe Teşkilatının 13. Olağan Kongresinde Mevcut Başkan Hacı Ali Doğan tek aday oldu
YEREL HABERLER İsmail Özdemir: “Kayseri Türk siyasetindeki yerini ...
(Özel)Aşkın simgesi olan 'Kız kayası' görenleri şaşırtıyor Kayseri'de bulunan kaya oluşumları Western filmlerden çıkmış gibi
YEREL HABERLER (Özel)Aşkın simgesi olan 'Kız kayası' görenleri ...
(Özel) “Dünü bilmek, geleceği bilmektir"
YEREL HABERLER (Özel) “Dünü bilmek, geleceği bilmektir"

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X