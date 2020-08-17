Yeşilhisar MHP İlçe Başkanı Yahya Sümer güven tazeledi

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Yeşilhisar MHP İlçe Başkanı Yahya Sümer, hafta sonu gerçekleştirilen ilçe kongresinde güven tazeledi.

Yeşilhisar Kadın Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen kongreye MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, İl Başkan Yardımcısı Kazım Karagöz, İl Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Ünsal ve Muharrem Bayram ile partililer katıldı.

Mevcut Başkan Yahya Sümer seçime tek liste ile girdi. Sümer, kongreden güven tazeleyerek çıktı.

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