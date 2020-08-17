Yurtdışı Seyahatinde Zorunlu Olan PCR Testi İçin Özel Hastaneler Devrede

Türkiye’den yurtdışına seyahat etmek isteyenler için zorunlu olan PCR testleri, Kayseri Sağlık Müdürlüğü Seyyid Burhanettin Yerleşkesi (Eski Asker Hastanesi) ve 2 özel hastanede daha yapılmaya başlandı.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı’nın COVİD19 ile ilgili bilgileri paylaştığı “https://covid19bilgi.saglik.gov.tr” sayfasında yayınlanan listeye göre yurtdışına seyahat edecek vatandaşlarımız, Covit19 PCR testleri, Kayseri Sağlık Müdürlüğü Seyyid Burhaneddin Yerleşkesi (Eski Asker Hastanesi), Özel System Hastanesi ve Özel Melikgazi Hastanesi’nde 250 TL karşılığında yaptırabilecekler." uyarısında bulunuldu.

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