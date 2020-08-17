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Bernard Mensah, Kayserispor'a veda etti Mensah: "Benim için önemli bir macera başlıyor"

İHA

Beşiktaş'a transfer olan Bernard Mensah, Kayserispor'a veda mesajı yayımladı.

Bernard Mensah, Kayserispor'a veda etti Mensah: "Benim için önemli bir macera başlıyor"

Beşiktaş'a transfer olan Bernard Mensah, Kayserispor'a veda mesajı yayımladı.
20202021 sezonu öncesi Hes Kablo Kayserispor'dan Beşiktaş'a 1 yıllığına kiralık olarak transfer olan Ganalı futbolcu Bernard Mensah dün Kayseri'den ayrılarak İstanbul'a gitti. Mensah, sarıkırmızılı takıma bir veda mesajı yayımlayarak, "Değerli Kayserispor ailesi. Sizinle birlikte burada muhteşem 2 yıl geçirdim. Şimdi benim için çok önemli bir macera başlıyor. Çok zor günlerimizin yanı sıra, birçok güzel anılarımız oldu. Ayrılmadan önce bana desteğini hiç bir zaman esirgemeyen başkanım Berna Gözbaşı'ya büyük Kayserispor taraftarına ve benden yardımını hiç esirgemeyen tüm kulüp çalışanlarına çok teşekkür ederim.Kalbim her zaman sizinle olacak" ifadelerini kullandı.

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