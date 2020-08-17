Otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı, hastanede kurtarılamadı

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



YASİN DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'de, yolun karşısına geçmek isterken, otomobilin çarptığı Evran Topaloğlu (40), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde, Tomarza ilçesinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Evran Topaloğlu'na, sürücüsünün ismi açıklanmayan 06 BKC 394 plakalı otomobil çarptı. Kazada, Topaloğlu ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ambulansla Tomarza Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Evran Topaloğlu, yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri / Tomarza Yasin DALKILIÇ

2020-08-17 13:29:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.