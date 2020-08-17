Kayalıklardan düşen adam sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı

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Kayseri'de kayalıklardan düşerek yaralanan bir kişi, sağlık ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Develi ilçesine bağlı Sarıkaya köyü Karapınar mezrası Badin dağında Mehmet Cengiz B. kayalıklardan düşerek yaralandı. Yakınlarının yaptığı ihbar sonrasında olay yerine UMKE ekipleri sevk edildi. Düşerek kafa, bacak ve göğsünden yaralanan Mehmet Cengiz B., köylülerin de yardımı ile bulunduğu yerden kurtarıldı.

Mehmet Cengiz B. yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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