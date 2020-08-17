Yaw Ackah formayı giydi

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Hes Kablo Kayserispor, Portekiz 1.Lig ekibi Boavista forması giyen Ganalı futbolcusu Yaw Ackah'ı renklerine bağladı.

Süper Lig 20202021 futbol sezonu için transfer çalışmalarını sürdüren Hes Kablo Kayserispor daha önce anlaşmaya vardığı 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Yaw Ackah SarıKırmızılı formayı giydi.

Menajerleri ile birlikte Kayseri'ye gelen Yaw Ackah yeni takımının forması giyerek poz vererek sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Yaw Ackah ile 3 yıllık anlaşma sağlandı. Ackah, bu hafta içi düzenlenecek olan imza töreni ile resmi sözleşmeye imza atacak.

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