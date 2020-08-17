Kayseri'de parkta 2 genç bıçaklı saldırıda yaralandı



Yusuf AĞAŞE/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, parkta oturan Mustafa D. (18) ve Hüseyin Mert İ. (16), kimliği henüz bilinmeyen kişilerin bıçaklı saldırısına uğrayarak, yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Erciyesevler Mahallesi´ndeki Erciyes Parkı´nda meydana geldi. İddiaya göre, parkta oturan Mustafa D. ve Hüseyin Mert İ., kimliği henüz bilinmeyen kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı. Yaşanan olayda iki arkadaş, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

2 gencin neden bıçaklandığı belirlenemezken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yusuf AĞAŞE

2020-08-17 18:29:54



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