Kayseri Basketbol takımı antrenmanlarına başladı Kayseri Basketbol Takımı Sportif Direktörü Ahmet Bozbey: “Bu sezon Türk oyuncuların kalitesi ortaya çıkacak”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri Basketbol takımı antrenmanlarına başladı Kayseri Basketbol Takımı Sportif Direktörü Ahmet Bozbey: “Bu sezon Türk oyuncuların kalitesi ortaya çıkacak”

İHA

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol takımı antrenmanlarına başladı. Antrenmanda açıklama yapan Kayseri Basketbol Takımı Sportif Direktörü Ahmet Bozbey, "Bu sezon Türk oyuncuların kalitesi ortaya çıkacak" dedi.

Kayseri Basketbol takımı antrenmanlarına başladı Kayseri Basketbol Takımı Sportif Direktörü Ahmet Bozbey: “Bu sezon Türk oyuncuların kalitesi ortaya çıkacak”

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol takımı antrenmanlarına başladı. Antrenmanda açıklama yapan Kayseri Basketbol Takımı Sportif Direktörü Ahmet Bozbey, “Bu sezon Türk oyuncuların kalitesi ortaya çıkacak” dedi.
Bellona Kayseri Basketbol Takımı, Baş Antrenör Ayhan Avcı ve teknik ekiple birlikte Kadir Has Kongre ve Spor Salonunda antrenmanlarına başladı. Bellona Kayseri Basketbol Takımı Sportif Direktörü Ahmet Bozbey, yaptığı açıklamasında, “Bugün itibari ile sezonu açtık. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Yabancı oyuncularımız da yaklaşık 1 ay içinde burada olacaklar. Hemen hemen bütçesel olarak geçen seneye yakın bir bütçeyle takım oluşturduk ama çok daha anlamlı bir takım oluşturduğumuzu düşünüyorum. Çok daha kaliteli bir takım kurduğumuzu düşünüyoruz. 3 tane a milli takımdan 2 tane ümit milli takımdan oyuncu getirdik. Türklerin önemli olduğu bir sezon izleyeceğiz çünkü bu pandemi sürecinde ülkesinden gelemeyen yabancı oyuncular olabilir. Yasaklardan dolayı bizimle olamayan oyuncular olabilir. Bu yüzden Türk oyuncuların çok değerli olduğu bir lig olduğu için, bu planı çok iyi bir şekilde yaptığımızı düşünüyoruz. Hocamızın istediği ilk sıradaki bütün Türk oyuncuları aldık. Bundan dolayı da şanslıyız. Ayhan Avcı isminden dolayı da Türk oyuncuların bizimle çalışmak istediğini, daha az maliyetlerle buraya gelmek istediğini biliyoruz. Hocamız faktörünü de kullanarak, iyi bir kadro oluşturduğumuzu düşünüyoruz. İnşallah sakatlık olamayan, şansın yanımızda olduğu güzel bir sezon olur bizim için” dedi.

Bozbey, oyuncuların ayak uydurması halinde kendilerini liglerde üst sıralarda görebileceklerini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Ekim ayında Avrupa maçları başlıyor ama biraz sıkıntılı bir süreç. Bugün öğlen saatlerinde kura çekildi. 2 Macaristan takımı ve Ukrayna takımı ile eşleştik. Rakiplerimizden biri yıllarca Avrupa Ligi'nde oynamış ve bizden çok daha tecrübeli bir takım ama diğer takımlar tam bize göre diyebiliriz. Hedefimiz 4 takım arasından ilk ikiye kalarak, üst tura çıkmak. Adım adım yükseklere gitmek istiyoruz. Bu takım boş bir takım değil. Yabancı oyuncularımız çok tecrübeli olmayabilir ama genç ve kaliteli oyuncular. İleride büyük isim olacak oyuncular. Çok üst turlara çıkmayı hedefliyoruz. Amerika’dan gelen oyuncularımız Avrupa ve Türkiye’ye ayak uydurursa çok yukarıları gideceğimizi düşünüyoruz ve umut ediyoruz. İnşallah bu seviyede Eurocup maçları da bizi bekler.”
Oyunculardan Melis Gülcan ise, “Takımıma tekrardan hoş bulduk diyelim o zaman çünkü benim için her zaman böyle. Takım daha eksik, yabancılarımız katılmadı aramıza ama bakalım Türkler olarak çalışmalarımıza başladık. Umarım takım kimyası da güzel bir şekilde oturacak. Sezona iyi bir açılış yapacağımızı düşünüyorum. Umarım ülkemizde bu virüsü atlatıp, güzel bir şekilde sezona başlayabilirsek de sevineceğiz. Yapabileceğimizin en iyisini yapmak istiyoruz hem Avrupa’da hem de Türkiye’de. Takımın en yüksek yerde olmasını istiyoruz ve umarım bunu da gerçekleştiririz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çay toplarken dağda mahsur kalan şahsı ekipler 4 saat boyunca sedyede taşıdı
YEREL HABERLER Çay toplarken dağda mahsur kalan şahsı ekipler 4 saat ...
Kayseri'de parkta 2 genç bıçaklı saldırıda yaralandı
YEREL HABERLER Kayseri'de parkta 2 genç bıçaklı saldırıda yaralandı
Ekinci, 16 ilçe Müdürü ile 'Öğretmen Eğitimi' toplantısı yaptı
YEREL HABERLER Ekinci, 16 ilçe Müdürü ile 'Öğretmen Eğitimi' ...
K2 Dağcılık ve Kayak İhtisas Spor Kulübü Yaz Dağcılık Eğitimi Tamamlandı
YEREL HABERLER K2 Dağcılık ve Kayak İhtisas Spor Kulübü Yaz Dağcılık ...
Burak Ağca'dan yeni rekor
YEREL HABERLER Burak Ağca'dan yeni rekor
Tomarza'da trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Tomarza'da trafik kazası: 1 ölü
Yaw Ackah formayı giydi
YEREL HABERLER Yaw Ackah formayı giydi
Kayalıklardan düşen adam sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Kayalıklardan düşen adam sağlık ekiplerince hastaneye ...
Bu mahalle tarih kokuyor
YEREL HABERLER Bu mahalle tarih kokuyor
Başkan Büyükkılıç Sahabiye’de temel attı, yeşil alan müjdesi verdi
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç Sahabiye’de temel attı, yeşil alan ...
Kayseri Baro Başkanlığına yeni aday Avukat Ali Köse Kayseri Baro Başkanlığı adaylığını açıkladı
YEREL HABERLER Kayseri Baro Başkanlığına yeni aday Avukat Ali Köse ...
Lung ve Lopes takıma katıldı
YEREL HABERLER Lung ve Lopes takıma katıldı
Otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı, hastanede kurtarılamadı
YEREL HABERLER Otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı, hastanede ...
Bernard Mensah, Kayserispor'a veda etti Mensah: "Benim için önemli bir macera başlıyor"
YEREL HABERLER Bernard Mensah, Kayserispor'a veda etti Mensah: ...
Başkan Yalçın’dan bilinçli tarım teşviki
YEREL HABERLER Başkan Yalçın’dan bilinçli tarım teşviki
Kocasinan Belediyesi, 2 asırlık camiyi restore etti
YEREL HABERLER Kocasinan Belediyesi, 2 asırlık camiyi restore etti
Melikgazi'de 'Salça Günleri' başlıyor
YEREL HABERLER Melikgazi'de 'Salça Günleri' başlıyor
Arıkan: "Yapı stokumuz deprem güvenliği bakımından 1999 yılından daha iyi durumda değil" SP Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan: "17 Ağustos depreminin üzerinden 21 yıl geçse de 45 saniye halen ruhumuzu sarsıyor"
YEREL HABERLER Arıkan: "Yapı stokumuz deprem güvenliği bakımından ...
Yurtdışı Seyahatinde Zorunlu Olan PCR Testi İçin Özel Hastaneler Devrede
YEREL HABERLER Yurtdışı Seyahatinde Zorunlu Olan PCR Testi İçin Özel ...
26’ncı Sütdonduran Kampı ve Erciyes Zirve Tırmanışı başarı ile tamamlandı
YEREL HABERLER 26’ncı Sütdonduran Kampı ve Erciyes Zirve Tırmanışı ...
Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi 24 bin ziyaretçiyi ağırladı
YEREL HABERLER Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi 24 bin ...
Yeşilhisar MHP İlçe Başkanı Yahya Sümer güven tazeledi
YEREL HABERLER Yeşilhisar MHP İlçe Başkanı Yahya Sümer güven ...
Kayserili golcü imzayı attı
YEREL HABERLER Kayserili golcü imzayı attı
Belediye şirket çalışanları, ücret ve sosyal haklarında meydana gelen kayıpların telafi edilmesini bekliyor
YEREL HABERLER Belediye şirket çalışanları, ücret ve sosyal ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X