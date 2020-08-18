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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Günaydın vatandaşları MMT konusunda uyardı

İHA

Vali Günaydın vatandaşları MMT konusunda uyardı

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ile birlikte, pandemi sürecinde vatandaşları maskemesafetemizlik konusunda uyarmaya devam etti.
Kurban Bayramı ve sonrasında oluşan rehavet ile artışa geçen koronavirüs salgını sonrasında Vali Şehmus Günaydın, her fırsatta şehrin en işlek caddesinde hem esnafları hem de vatandaşları alınacak tedbirlere uymaları konusunda uyarmaya devam ediyor.
Vali Günaydın, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ile birlikte İnönü Bulvarı'nda esnafları ziyaret ederek alınacak önlemleri tekrar tekrar hatırlattı. Yolda vatandaşların taleplerini de dinleyen Vali Günaydın, vatandaşları maskemesafe ve temizlik konularına dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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