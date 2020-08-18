Talas Belediyesi’nde iki istifa

Talas Belediyesi’nde Kentsel Dönüşüm Müdürü Bülent Türemiş ve Fen İşleri Müdürü Metin Sami Doğramacı görevinden ayrıldı.

Bir süredir Kayseri kamuoyunu meşgul eden 221 villa parseli satın alma olayı ile ilgili olarak Talas Belediyesi’nde Kentsel Dönüşüm Müdürü Bülent Türemiş ve Fen İşleri Müdürü Metin Sami Doğramacı görevlerinden ayrıldı.

Büyükşehir Belediyesi’nden villa parseli alan idareciler olduğu tahmin ediliyor.

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