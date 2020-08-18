Yalçın Başkan en başarılı 3. başkan

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ORC Araştırma Şirketi tarafından yapılan ankette İç Anadolu Bölgesi’nin en başarılı 3. başkanı oldu.

115 Ağustos 2020 tarihleri arasında 23 bin 200 katılımcıyla gerçekleştirilen ankette “En başarılı büyükşehir ilçe belediye başkanları” araştırması yapıldı.

Araştırma sonucunda Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, % 58,4 ile İç Anadolu Bölgesi’nin en başarılı 3. belediye başkanı oldu.

Başkan Yalçın, yurt genelinde de önemli bir başarıya imza atarak 18. sırada yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.