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Definecilerin tahrip ettiği tarihi kilise, restore edilecek

DHA

Definecilerin tahrip ettiği tarihi kilise, restore edilecek


Olcay DÜZGÜNYasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'deki 183 yıllık Yanartaş Rum Kilisesi, defineciler tarafından tahrip edildi. Tarihi kilisenin mülkiyetini alan Melikgazi Belediyesi'nce turizme kazandırılması için restore edilmesi kararı alındı. Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Kilise maalesef birçok ilde olduğu gibi define avcılarının ilgi odağı olmuş ve kilisenin ortasını kazmışlar. Tarihi kiliseyi temizleyerek restore edeceğiz" dedi.
Melikgazi ilçesine bağlı Kayabağ Mahallesi´nde 1837 yılında inşa edilen Yanartaş Rum Kilisesi, 1923'teki mübadele sonrası kullanılmadı. Geçen süreçte, bakımsızlık nedeniyle tarihi kilisenin içinde bulunan taşlar yıkıldı. Rum kilisesi, bu süreçte birçok kez de defineciler tarafından tahrip edildi. Kimliği belirsiz kişiler ise kilisenin içine sprey boyalarla yazılar yazarak, zarar verdi. Melikgazi Belediyesi, bazı freskleri hasar görmeyen kilisede onarım çalışması yapmak için mülkiyetini hazineden devraldı. Kilisenin onarımı için ilerleyen günlerde çalışmalar başlayacak.
Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçenin birçok kırsal mahallesinde çok fazla sayıda tarihi eserin bulunduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:
"Ağırnas, Büyükbürüngüz, Kayabağ ve Bağpınar mahallelerimizde eskiden çok fazla kullanılan tarihi eser niteliğine sahip sivil mimari örnekleri var. Kayabağ Mahallesi'nde bulunan Yanartaş Kilisesi de bunlardan bir tanesi. Geçmiş yıllarda bu tarihi yapılar çok yoğun kullanılmış ama nüfus olmayınca kullanılmamış. Kilise maalesef birçok ilde olduğu gibi define avcılarının ilgi odağı olmuş ve kilisenin ortasını kazmışlar. Burası hazineye ait bir yerken biz yaptığımız görüşme ve yazışmalar sonucunda kilisenin tahsisini aldık. Tarihi kiliseyi temizleyerek restore edeceğiz. Kilisenin Koramaz Vadisi´ne yakın olması nedeniyle projelerimizi daha geniş kapsamlı yapacağız."DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ
2020-08-18 11:38:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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