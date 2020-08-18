Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

'İyi ki senin kızınım'

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) -Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde aralıksız sürdürüyor.

Teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde antrenman yapan sarı-kırmızılılar kondisyon, fitness ve çift kale maç yaptı.

Öte yandan, Hes Kablo Kayserispor Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri transfer çalışmalarını sürdürüyor.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2020-08-18 11:43:27



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