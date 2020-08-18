Bellona Kayseri Basketbol'da 3 oyuncu sağlık kontrolünden geçti

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) HERBALIFE Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'da 3 sporcu sağlık kontrolünden geçti.
Bellona Kayseri Basketbol'un sözleşme yenilediği Gülse Uğur ile yeni transferleri Melis Gülcan ve Zeynep Öykü Kalbisağde; takım menajeri Semih Tektaş ve fizyoterapist Zuhal Kılıç nezaretinde Memorial Kayseri Hastanesi'nde dahiliye, kulak-burun-boğaz, kardiyoloji, EKG kontrolleri ve efor testinden geçti.
Sağlık kontrolünden sonra açıklama yapan Gülse Uğur, "Sezon hazırlıklarına başladık. Bugün de sağlık kontrolünden geçtik. Umarım bizim için hayırlı ve güzel bir sezon olur. İnşallah sakatlıksız bir sezon geçiririz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Sporcuların sağlık kontrolü
Gülse Uğur ile röportaj
DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2020-08-18 11:56:05
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