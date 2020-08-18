İl Sağlık Müdürlüğü: "Numuneler kaybolmadı"

'İyi ki senin kızınım'

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İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Kayseri Şehir Hastanesi'nde numunelerin kaybolduğuna dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Bazı basın kuruluşlarında, Kayseri Şehir Hastanesi'nde Covid19 numunelerinin kaybolduğu konusundaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Yurt dışı numunelerinin 48 saat içerisinde sonuçlandırılması konusunda herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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