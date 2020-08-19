Eski hakem Hatice, taksi şoförü oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eski hakem Hatice, taksi şoförü oldu

DHA

Eski hakem Hatice, taksi şoförü oldu


Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'de, kadın futbol ve hentbol hakemliği yaptıktan sonra 5 yıl muhasebe işiyle uğraşan Hatice Kürkçüo (48), son 1 yıldır da taksi şoförü olarak çalışıp, geçimini sağlıyor. Babasının taksisiyle çalışan Kürkçüo, "İlk başta şaşırıyorlar sonra çok güzel yolculuğumuz oluyor. Müşterilerimin büyük kısmı kadın yolculardan oluşuyor" dedi.
Hatice Kürkçüo, 1990 yılında futbol ve hentbol hakemliği sertifikası aldı. Şehrin ilk kadın futbol ve hentbol hakemi olarak kayıtlara geçen Kürkçüo, uzun yıllar faaliyet gösterdiği spor alanından muhasebeciliğe yöneldi. Bir yandan hakemlik yapan Kürkçüo, 5 yıl da muhasebe işiyle uğraştı. Kürkçüo, işten çıkarılmasının ardından yeni iş bulamayınca babası Hasan Kürkçüo'nun mesleği olan taksiciliğe yöneldi. Babasının aracıyla şoförlük yapan Kürkçüo, geçimini sağlamaya çalışıyor.
'ARAÇ KULLANMAYI SEVİYORUM'
Anne ve babası ile yaşayan Hatice Kürkçüo, işten ayrıldıktan sonra yeni çalışma alanı bulamadığını belirterek, "1 yıldır taksi şoförlüğü yapıyorum. Mecburiyetten yapıyorum. İşten ayrıldım başka bir iş bulamadım. Babamın da taksisi vardı. O yüzden taksicilik yapmaya karar verdim. Baba mesleğim olan taksicilik yapmaya başladım. İnsanlarla iletişim kurmayı ve taksicilik yapmayı seviyorum. Sosyal çevrem çok iyidir. Araç kullanmayı da sevdiğim için taksicilik yapmaya karar verdim" dedi.
'MÜŞTERİLER ŞAŞIRIYOR'
Kayseri'de kadın taksi şoförü sayısının çok sınırlı olması nedeniyle taksiye binen yolcuların önce şaşırdığını belirten Kürkçüo, "Müşteriler beni görünce ilk başta çok şaşırıyorlar. Farklı tepkiler veriyorlar. Başka şehirden gelenler kendi şehirlerinde kadın taksi şoförünün olmadığını söylüyorlar. Araçta da çok güzel sohbetlerimiz oluyor. Kadın yolcularımız daha fazla. Özellikle kadın müşterilerim arıyor ve onları gidecekleri yere götürüyorum" diye konuştu. 
Kayseri'de ilk kadın futbol hakemi olarak bilindiğini de belirten Hatice Kürkçüo, "Kayseri'de bu alanda ilk olmak istedim. Daha önce kadın futbol hakemliği dalında ilk kez kadın olarak ben görev yapmıştım. Hentbol Süper Ligi'nde düdük çalan ilk kadın hakemim. Kayseri'de başka kadın taksi şoförlerinin olduğunu da söylüyorlar; ama ben henüz onlarla tanışmadım. Kayseri'de de bu alanda da bir ilk yaparak, taksi şoförlüğünü geliştirmek istiyorum. Çalışma arkadaşlarım da ilk defa bir kadın ile çalışıyorlar. Bana çok yardımcı oluyorlar" dedi. DHA-Genel Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2020-08-19 10:55:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mimarsinan Mahallesi'ne yeni cami için protokol imzalandı
YEREL HABERLER Mimarsinan Mahallesi'ne yeni cami için protokol ...
Başkan Özdoğan, Çocuk Kütüphanesi'nde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Özdoğan, Çocuk Kütüphanesi'nde incelemelerde ...
8 yaşındaki kitap kurdu çocuk, 3 ayda 78 kitap okudu 8 yaşındaki Ahmet Yasin Batır: “Kitap okurken maceralara dalıyorum”
YEREL HABERLER 8 yaşındaki kitap kurdu çocuk, 3 ayda 78 kitap ...
Vali Günaydın Bünyan’da Muhtarlarla Buluştu
YEREL HABERLER Vali Günaydın Bünyan’da Muhtarlarla Buluştu
Bünyan Belediyesi yol yapım çalışmalarına aralıksız devam ediyor
YEREL HABERLER Bünyan Belediyesi yol yapım çalışmalarına aralıksız ...
Kayserispor Kravets ile yolunu ayırdı
YEREL HABERLER Kayserispor Kravets ile yolunu ayırdı
Yeşilhisar'da trafik denetimleri devam ediyor
YEREL HABERLER Yeşilhisar'da trafik denetimleri devam ediyor
İl Sağlık Müdürlüğü: "Numuneler kaybolmadı"
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürlüğü: "Numuneler kaybolmadı"
Melikgazi Belediyesi'nden eğitime bir destek daha
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyesi'nden eğitime bir destek daha
Kocasinan’da bayat ekmekler israf olmuyor
YEREL HABERLER Kocasinan’da bayat ekmekler israf olmuyor
Bünyan Belediyesi Sümer Mahallesi'nde genel temizlik yaptı
YEREL HABERLER Bünyan Belediyesi Sümer Mahallesi'nde genel temizlik ...
Doç. Dr. Fatih Karaaslan: “Fitness vücut geliştirme ile karıştırılmamalı” Özel Dünyam Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Karaaslan: “Fitness her yaşta yapılabilen bir spor”
YEREL HABERLER Doç. Dr. Fatih Karaaslan: “Fitness vücut geliştirme ...
Bünyan'da, Ağcalı, Ekinciler, Girveli Mahalle yolları asfaltlandı
YEREL HABERLER Bünyan'da, Ağcalı, Ekinciler, Girveli Mahalle yolları ...
Vali Günaydın’dan esnaflara pandemi hatırlatması
YEREL HABERLER Vali Günaydın’dan esnaflara pandemi hatırlatması
Yeşilhisar Akköy barajındaki doğal servet gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor
YEREL HABERLER Yeşilhisar Akköy barajındaki doğal servet gün yüzüne ...
Başkan Büyükkılıç'tan 5 saatlik toplantı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç'tan 5 saatlik toplantı
AFAD, depremde vatandaşlara hayatta kalma yollarını anlattı
YEREL HABERLER AFAD, depremde vatandaşlara hayatta kalma yollarını ...
Bellona Kayseri Basketbol'da 3 oyuncu sağlık kontrolünden geçti
YEREL HABERLER Bellona Kayseri Basketbol'da 3 oyuncu sağlık ...
Ataman: "Sayın başkana sabah saatlerinde toplu taşımaya binmesini öneriyorum" İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman tramvayda vatandaşın toplu taşıma sorunlarını dinledi
YEREL HABERLER Ataman: "Sayın başkana sabah saatlerinde toplu ...
Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Emniyetten havai fişek satan iş yerlerine denetim
YEREL HABERLER Emniyetten havai fişek satan iş yerlerine denetim
Definecilerin tahrip ettiği tarihi kilise, restore edilecek
YEREL HABERLER Definecilerin tahrip ettiği tarihi kilise, restore ...
Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı
YEREL HABERLER Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı
Bellona Kayseri Basketbol'un 3 yeni transferi daha sağlık kontrolünden geçti
YEREL HABERLER Bellona Kayseri Basketbol'un 3 yeni transferi daha ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X