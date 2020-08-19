Başkan Özdoğan, Çocuk Kütüphanesi'nde incelemelerde bulundu

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezinde yeni oluşturulan Çocuk Kütüphanesinde incelemelerde bulundu.

Hacılar Belediyesi tarafından 06 yaş grubu çocuklara hizmet verecek olan Çocuk Kütüphanesinin tefrişinde sona gelindi. Başkan Bilal Özdoğan, Kayseride ilk defa yapılacak olan Çocuk Kütüphanesinin ilçeye ve Kayseri’ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

İncelemelerin ardından bir konuşma yapan Başkan Bilal Özdoğan “Çocuklarımız için yavrularımız için planladığımız iş ve işlemlere bir yenisini daha ekleyerek kültür merkezimiz içerisinde çocuk kütüphanesinin tüm işlerini bitirmiş bulunmaktayız. İnşallah pandemi sürecinde henüz faaliyete geçiremediğimiz süreç bitiminde de çocuklarımızı hasretle özlemle bekliyoruz. Burası çocuk kütüphanesi olarak adlandırdık ama aynı zamanda bir anaokulunda bir kreşte hangi oyuncaklar varsa hangi akıl oyunları varsa burada da çocuklarımız onları bulabilecekler. Tabii ki eğlendiren bilgilendiren kitaplarla da hoşça vakit geçirebilecekler. Özellikle hanım arkadaşlarımızın Kültür Merkezimizdeki spor alanında yaptıkları faaliyet esnasında başlarında bulunacak eğitici arkadaşlarımızla birlikte yavrularımızın güzel vakit geçirebilmelerini sağlanacaktır. Yavrularımıza güzel temiz nezih bir alan sunmanın keyfini yaşıyoruz. İnşallah tez zaman içerisinde pandemi sürecini noktaladığımız zamanda da yavrularımızı bu güzel mekânda buluşturacağız. Çocuk kütüphanemiz, çocuk oyun alanımız hayırlı olsun uğurlu olsun” dedi.

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