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Çevreci Belediye Kocasinan'dan Türkiye'de ilk olan araç ile geri dönüşüme büyük katkı

İHA

Kocasinan Belediyesi, kaynağından ayrıştırılmış ambalaj atıkları ile evsel atıkları aynı anda toplama özelliğine sahip ve Türkiye'de ilk olan ikili toplama sistemli aracı ile geri dönüşüme katkı sağlıyor. Geri dönüşümle hem çevreye hem de ekonomiye büyük katkı sağladıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, geri dönüşüm çalışmalarıyla yenilikçi ve örnek belediye olmayı sürdürdüklerini söyledi.

Çevreci Belediye Kocasinan'dan Türkiye'de ilk olan araç ile geri dönüşüme büyük katkı

Kocasinan Belediyesi, kaynağından ayrıştırılmış ambalaj atıkları ile evsel atıkları aynı anda toplama özelliğine sahip ve Türkiye’de ilk olan ikili toplama sistemli aracı ile geri dönüşüme katkı sağlıyor. Geri dönüşümle hem çevreye hem de ekonomiye büyük katkı sağladıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, geri dönüşüm çalışmalarıyla yenilikçi ve örnek belediye olmayı sürdürdüklerini söyledi.
Geri dönüşüme büyük destek verdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında örnek olan çalışmalar yapıyoruz. Yenilikçi belediye olarak en son hizmete sunduğumuz ve kaynağından ayrıştırılmış ambalaj atıkları ile evsel atıkları aynı anda toplama özelliğine sahip Türkiye’de ilk olan ikili toplama sistemli aracı ile geri dönüşüme büyük katkı sağlıyoruz. Türkiye’de ilk defa; Kayseri ve Kocasinan’ın yollarında hemşehrilerimize hizmet veren araç, kaynağından ayrılmış olan geri dönüşüm atıklarının ayrı ayrı toplanabilmesine olanak sağlamaktadır. Özellikle belirtmek istiyorum ki; Kocasinan Belediyesi olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın değerli eşleri Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Sıfır Atık Projesi’ne tam destek veriyoruz. Ayrıca teknolojiyle donatılmış günlük 40 ton atık işleme kapasitesine sahip KAYÇEV’ de kaynağında ayrışmış olarak toplanan ambalaj atıklar, tasnif edilerek yeniden ekonomiye kazandırılıyor.”
Başkan Çolakbayrakdar, geri dönüşümün herkesin katkıda bulunacağı bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu hatırlatarak sözlerini noktaladı.

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