Kayseri Sağlık Müdürü: Koronavirüsle ilgili 'B', 'C' planlarımız hazır

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, "Koronavirüsle ilgili B ve C planlarımız hazır. Tüm hastanelerimizin kapasite durumu tekrar tekrar gözden geçiriliyor. Günlük veriler değiştiği için biz de günlük olarak her duruma hazırlıyoruz. İhtiyaç halinde özel hastanelerimize de yatış yapacağız" dedi.

Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Kayseri'de pandemi ile ilgili yaşanan süreci DHA'ya değerlendirdi. Kayseri'de Kurban Bayramı'ndaki hareketliliğin yansımalarının yaşandığını belirten Benli, "Kayseri´de belli bir süreci geçirdik. Şu an itibarıyla tedavide başarı oranımız yüksek. Tedavi anlamında hastanelerimizde hastanedeki hekim kalitemiz, kapasitemiz gayet iyi görünüyor. Ancak, mümkün olduğu kadar şu dönemde lütfen evden çıkmayalım. İşimiz yoksa hareketliliği azaltmamız gerekiyor. Mümkün olduğunca çarşıya çıkmayalım, işimiz yoksa yoğunluklu yerlerde bulunmayalım. Maskelerimizi mutlaka düzgün bir şekilde takmalıyız. Çene altındaki, burun altındaki maske, ağızdaki virüs yükünden iki kat fazla. Burun kapalı olmadıktan sonra bir anlamı kalmıyor" dedi.

Hastanelerde imkanları maksimum düzeyde kullandıklarını söyleyen Benli, "Koronavirüsle ilgili B ve C planlarımız hazır. Tüm hastanelerimizin kapasite durumu tekrar tekrar gözden geçiriliyor. Günlük veriler değiştiği için biz de günlük olarak her duruma hazırlıyoruz. İhtiyaç halinde özel hastanelerimize de yatış yapacağız" diye konuştu.

Benli, Kurban Bayramı sonrası özellikle gurbetçi vatandaşların test talebinin arttığını ifade ederek, "Yoğun talebi karşılamakta sistemde kapasitemiz belli. Kayseri'de iki özel hastanemiz de bu testleri yapmak için izin aldılar. Şuan iki özel hastane bu testleri yapıyorlar. Bizdeki fiyatlarla oradaki fiyatlar eşleştirildi. Harici bir fiyatla yapamayacaklar. Dolayısıyla dışarıdaki kapasiteyi de sisteme dahil etmiş olduk. Bununla birlikte testlerimizin gecikme süresi kalmamış oldu. Şu an itibarıyla yaklaşık en geç 30-36 saat içerisinde test sonucu çıkıyor, bu akşam itibarıyla 24 saate inecek" ifadelerini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

