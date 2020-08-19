'İyi ki senin kızınım'

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Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Trend Gayrimenkulspor'da ayrılık.

20202021 futbol sezonu Kayseri Süper Amatör Küme'de şampiyonluk hedefleyen Trend Gayrimenkulspor'da yeni sezon öncesi Hes Kablo Kayserispor alt yapısı ile Teknik Direktör Emin Gök'e teşekkür etti.

Trend Gayrimenkulspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Hes Kablo Kayserispor alt yapısından teknik direktörlük teklifi alan ve bu teklif neticesindeki görüşmeleri bugün itibariyle olumlu sonuçlanan değerli hocamız Emin Gök'e Hes Kablo Kayserispor kariyerinde başarılar dileriz. Emeğini bilgisini esirgemeden özveriyle çalışan ve güzel bir dostluk kurduğumuz hocamıza her şey için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

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