Bellona Kayseri Basketbol’un rakipleri belli oldu

'İyi ki senin kızınım'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

FIBA Eurocup Women 20202021 sezonu grupları belli oldu. Bellona Kayseri Basketbol A grubunda yer aldı.

FIBA Kadınlar Eurocup 202021 sezonu grup kuraları Almanya’nın Münih kentinde belirlendi. Bellona Kayseri Basketbol, EuroCup Women A Grubu'nda mücadele edecek. EuroCup Women A Grubu'nda Bellona Kayseri Basketbol'un yanı sıra KSC Szekszard (Macaristan), Uni Gyor (Macaristan), BC Prometey (Ukrayna) takımları yer aldı.

Türkiye'yi temsil eden diğer takımlar Orman Gençlikspor B grubunda yer alırken Hatay Büyükşehir ile Adanaspor C Grubu'nda, Elazığ İl Özel İdare ise D Grubu'na katıldı.

FIBA Eurocup Women 20202021 maçlarının fikstürü ve ne zaman oynanacağı ise Eylül'de gerçekleştirilecek fikstür çekimi ile belli olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.