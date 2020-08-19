Bellona Kayseri Basketbol’un rakipleri belli oldu

FIBA Eurocup Women 20202021 sezonu grupları belli oldu. Bellona Kayseri Basketbol A grubunda yer aldı.
FIBA Kadınlar Eurocup 202021 sezonu grup kuraları Almanya’nın Münih kentinde belirlendi. Bellona Kayseri Basketbol, EuroCup Women A Grubu'nda mücadele edecek. EuroCup Women A Grubu'nda Bellona Kayseri Basketbol'un yanı sıra KSC Szekszard (Macaristan), Uni Gyor (Macaristan), BC Prometey (Ukrayna) takımları yer aldı.
Türkiye'yi temsil eden diğer takımlar Orman Gençlikspor B grubunda yer alırken Hatay Büyükşehir ile Adanaspor C Grubu'nda, Elazığ İl Özel İdare ise D Grubu'na katıldı.
FIBA Eurocup Women 20202021 maçlarının fikstürü ve ne zaman oynanacağı ise Eylül'de gerçekleştirilecek fikstür çekimi ile belli olacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.