Kayserispor'un yabancıları geldi 7 yabancı yeni sezonda yok

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserispor'un yabancıları geldi 7 yabancı yeni sezonda yok

İHA

Hes Kablo Kayserispor'un sözleşmesi devam eden tüm yabancı oyuncuları kampa katıldı.

Kayserispor'un yabancıları geldi 7 yabancı yeni sezonda yok

Hes Kablo Kayserispor'un sözleşmesi devam eden tüm yabancı oyuncuları kampa katıldı.
Süper Lig 20202021 sezonu hazırlıklarını sürdüren Hes Kablo Kayserispor'un tüm yabancı oyuncuları kampa katıldı. Son olarak Pedro Henrique'nin de tatilini tamamlayıp takıma katılması ile çalışmalar daha da hız kazandı.
Hes Kablo Kayserispor'da Miguel Lopes, Zoran Kvrzic, Gustavo Campanharo, Mario Situm, Ben Rienstra, Pedro Henrique, yeniden anlaşmaya varılan Cristian Sapunaru ve kaleci Silviu Lung takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor.
Sözleşmesi sona eren Aymen Abdennour, Dja Djedje, Artem Kravets, Muris Mesanovic, Diego Angelo kiralık gönderilen Bernard Mensah ile Anthony Uzodimma'nın takımdan ayrılan isimler oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayserispor'a antrenör takviyesi Kayserispor Alt Yapı Sportif Direktörü Uğur Kulaksız: "Gücümüze güç katacak isimler ile biraradayız"
YEREL HABERLER Kayserispor'a antrenör takviyesi Kayserispor Alt Yapı ...
Melikgazi Belediyespor harıl harıl Melikgazi Belediyespor Başkanı Yüksel: "Başarılı bir sezon geçireceğiz"
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyespor harıl harıl Melikgazi ...
Kayseri'de, sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Kayseri'de, sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü ...
Bellona Kayseri Basketbol’un rakipleri belli oldu
YEREL HABERLER Bellona Kayseri Basketbol’un rakipleri belli oldu
KAYÜ, Stratejik Plan ilk 6 aylık hedeflerini yakaladı
YEREL HABERLER KAYÜ, Stratejik Plan ilk 6 aylık hedeflerini yakaladı
Trend Gayrimenkulspor'da ayrılık
YEREL HABERLER Trend Gayrimenkulspor'da ayrılık
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 8 kişi adliyede
YEREL HABERLER Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 8 kişi adliyede
Melikgazi Belediyespor'da hazırlıklar sürüyor 
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyespor'da hazırlıklar sürüyor 
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri denetimlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri denetimlerini ...
Talas Belediyesi Meclis Üyesi Adnan Özer:221 villadaki asıl şaibe ortadan kaldırılmalı
YEREL HABERLER Talas Belediyesi Meclis Üyesi Adnan Özer:221 ...
Kayserispor Anthony'i kiralık gönderdi
YEREL HABERLER Kayserispor Anthony'i kiralık gönderdi
Başkan Büyükkılıç, pandemi uyarılarını sürdürdü
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, pandemi uyarılarını sürdürdü
Başkan Büyüksimitci: “Şartlar ne olursa olsun üretimin aksamaması lazım”
YEREL HABERLER Başkan Büyüksimitci: “Şartlar ne olursa olsun ...
Başkan Bağlamış'tan pandemi denetimi
YEREL HABERLER Başkan Bağlamış'tan pandemi denetimi
Milli Parklar personeline bulaşabilecek hastalıklarla ilgili bilgilendirme yapıldı
YEREL HABERLER Milli Parklar personeline bulaşabilecek hastalıklarla ...
Büyükşehir’den 221 'Villa Arsası' açıklaması
YEREL HABERLER Büyükşehir’den 221 'Villa Arsası' açıklaması
Melikgazi Voleybol Takımı antrenmanlarına devam ediyor
YEREL HABERLER Melikgazi Voleybol Takımı antrenmanlarına devam ...
KTO Başkanı Gülsoy yaşam merkezinde korana virüs denetimi yaptı
YEREL HABERLER KTO Başkanı Gülsoy yaşam merkezinde korana virüs ...
Kayserili dağcılar, deprem şehitlerini andı Dağcılar Demirkazık Dağı zirvesinde
YEREL HABERLER Kayserili dağcılar, deprem şehitlerini andı Dağcılar ...
Kayseri Tabipler Odası'ndan Başkan Büyükkılıç'a anlamlı kediye
YEREL HABERLER Kayseri Tabipler Odası'ndan Başkan Büyükkılıç'a ...
Başkan Yalçın: “Gözünüzden ve gönlünüzden öpüyorum”
YEREL HABERLER Başkan Yalçın: “Gözünüzden ve gönlünüzden öpüyorum”
Kayseri Sağlık Müdürü: Koronavirüsle ilgili 'B', 'C' planlarımız hazır
YEREL HABERLER Kayseri Sağlık Müdürü: Koronavirüsle ilgili 'B', 'C' ...
(Özel) Çamur sıvalı evde yaşam mücadelesi Kayseri’de yağmurdan sonra evi yıkılan ve duvarlarını çamurla sıvadığı evde yaşam mücadelesi veren yaşlı kadın yardım eli bekliyor
YEREL HABERLER (Özel) Çamur sıvalı evde yaşam mücadelesi Kayseri’de ...
Kayseri Valisi Günaydın: En büyük risk kaynağı düğünler görünüyor
YEREL HABERLER Kayseri Valisi Günaydın: En büyük risk kaynağı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X