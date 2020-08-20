Özel okullardaki hijyen ve alınması gereken önlemler yerinde incelendi

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Koronavirüs salgını nedeniyle okulların açılmasına yönelik alınan tedbirler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri tarafından sıkı bir şekilde denetleniyor.

Okulların 21 Eylül tarihinde açılmasının planlandığı ve bu yönde sürdürülen çalışmalar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri tarafından sıkı bir şekilde takip ediliyor. Kayseri'de faaliyet gösteren özel okullardaki hijyen ve alınması gereken tedbirler incelemelerden geçti. İl Milli Eğitim Müdür Vekili Tarık Tüfekçi, Kayseri'deki özel okullarda, koronovirüse karşı alınan tedbirler ve hijyen çalışmalarını yerinde inceledi.

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