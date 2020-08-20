Kaymakam Bayram’dan MHP İlçe Başkanı Yahya Sümer’e ziyaret

Yeşilhisar Kaymakamı Fatih Bayram, 13. İlçe kongresinde güven tazeleyerek yeniden göreve seçilen MHP İlçe Başkanı Yahya Sümer’i ziyaret ederek başarılar diledi.
Geçen hafta gerçekleştirilen MHP 13. İlçe Kongresinde mevcut başkan Yahya Sümer, güven tazeleyerek yeniden İlçe Başkanı seçildi. İlçe Kaymakamı Fatih Bayram ve İlçe Jandarma Bölük Komutanı Nihat Boylu, güven tazeleyerek yeniden MHP İlçe Başkanı seçilen Yahya Sümer’e ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.
Kaymakam Bayram, Yahya Sümer’e görevinde başarılar diledi.
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