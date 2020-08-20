Kocasinanlı çocuklar istiyor, başkan amca yapıyor

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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ dan evlerinin önüne asfalt isteyen 8 yaşındaki Nihat’ın isteği 3 gün sonra gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz günlerde Kocasinan’a İlçesi’ne bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde incelemelerde bulunan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın yanına gelerek daha rahat bisiklet sürmek için evlerinin bulunduğu Darpınar sokağa asfalt dökülmesini isteyen 8 yaşındaki Nihat Musa Taş ile bir süre sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, küçük çocuğunu isteğini geri çevirmeyerek ilgili birimleri yönlendirdi.

Nihat Musa’nın, Başkan Ahmet Çolakbayrakdar’ dan istediği asfaltı dökmek için kolları sıvayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri gerekli çalışmaları yaptıktan 3 gün sonra Nihat’ın isteğini yerine getirdi. Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür eden Nihat Musa; “ Başkanım sana çok selamım var. Teşekkür ederim” dedi.

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