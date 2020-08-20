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Saman stokçularına karşı önlemler arttırılıyor Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Günay Çakı: “Hep birlikte fırsatçılarla mücadele edeceğiz” “Mücadelemizi kaba yemin tamamında yapmayı planlıyoruz”

İHA

Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Günay Çakı, saman stokçuları ile ilgili yaptığı açıklamasında, "Hep birlikte fırsatçılarla mücadele edeceğiz" dedi.

Saman stokçularına karşı önlemler arttırılıyor Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Günay Çakı: “Hep birlikte fırsatçılarla mücadele edeceğiz” “Mücadelemizi kaba yemin tamamında yapmayı planlıyoruz”

Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Günay Çakı, saman stokçuları ile ilgili yaptığı açıklamasında, “Hep birlikte fırsatçılarla mücadele edeceğiz” dedi.
Ülkede yeterince saman olduğunu ama stokçuların ortaya çıktığını söyleyen Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Günay Çakı, “Bilindiği üzere Türkiye’de kaba yem açığını kapatmak için saman kullanılıyor. Samanın bakıldığında dolgu maddesi olarak kullanılması dışında hayvana çok katkısı olan bir kaba yem değil. Lakin Türkiye’de kaba yem açığını kapatmak için kullanılıyor. Geçen yıl da saman stokçuların eline geçti ve saman bin liranın üzerine çıktı. Hayvan bunu yiyecek. Üreticinin pahalı almayayım deme lüksü yok burada. Geçen yıl para kazanan stokçu kazandı ama bu sene daha bir yoğun olmaya başladı çünkü bu sene şükürler olsun ki rahmet de bol oldu. İşin aslına bakarsanız saman da var ülkemizde yeteri kadar ama biliyoruz ki Türkiye’nin her tarafında stokçular çıktı. Bu samanı alıp, bir müddet bekletip, kış aylarında yüksek fiyata bu samanı satmak için hesap yapıyorlar ama burada yapılan iş doğru bir ticaret değil. Hayvanın rızkına el uzatıp, onun tüketeceği dolgu maddesi ürünü stoklayarak, yüksek ve kara borsacı bir zihniyetle bunu nihai tüketiciye satmaları doğru değil” dedi.
“Para düşkünleri ile mücadele edeceğiz”
Birlikte olunursa bütün fırsatçılarla mücadele edilebileceğini söyleyen Çakı, “Bunun zararını buğday ve süt üreticisi ile beraber besicisi ve çiftçiler de bunun büyük zararını görüyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla, Ziraat Bankamızın kurduğu bir şirket var. Bu şirket daha yeni hizmete başladı. Bazı illerimizde bu çalışmaları yapmaya başladılar ama önümüzdeki yıllarda fazla olan ürünleri kendisi alıp piyasaya zararına da olsa sunacak. Bunu sadece samanda değil canlı hayvanda da, et için de, yonca ve kaba yemin tamamında yapmayı planlıyorlar. Bizde Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği olarak, bir miktar saman alıp maliyetine üreticilerimize ihtiyaç taleplerine göre dağıtıyoruz. Bunu yaparken de bir mesaj vermeye çalışıyoruz burada. Biz diyoruz ki çiftçimizin ve üreticimizin yanındayız. Birlikte olursak, stokçusuyla da mücadele edebiliriz, üreticimizin rızkına göz diken para düşkünleri ile de rekabet edebiliriz mesajı vermeye çalışıyoruz. Şu anda Bünyan’daki stok depomuzdan da üreticilerimizden de talepleri alıyoruz. Üreticilerimizi idare edecek şekilde samanı dağıtmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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