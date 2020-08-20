İş makinesinin çarptığı adam hayatını kaybetti

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Kayseri'de iş makinesinin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre KayseriMalatya karayolu Tomarza ilçesi yol ayrımında, iş makinesinin çarptığı 55 yaşındaki Süleyman S. ağır yaralandı. Çevredekilerin yaptığı ihbarla olay yerine gelen 112 ekipleri, Süleyman S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yetkililer olayla ilgili olarak işlem başlattı.

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