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Doç. Dr. Şahin: 'Birinci dalga bitti, şimdi ikinci dalga başlıyor' demek doğru değil

DHA

Doç. Dr. Şahin: 'Birinci dalga bitti, şimdi ikinci dalga başlıyor' demek doğru değil


Selma KARA/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. İlhan Şahin, koronavirüs salgınında birinci dalganın sona erip ikinci dalganın başladığı söylentilerinin bilimsel olarak gerçeği yansıtmadığını söyledi. Şahin, "Dalga tabirini kullanmamız için sıfır noktasına inmese bile çok ciddi bir düşüş olması ve tekrar aynı birinci dalgada olduğu gibi bir yükseliş görmemiz gerekiyor. Türkiye'de bu tablo olmadığı gibi, hastalığın görülme sıklığı istediğimiz kadar düşük seviyelere zaten inmedi. O nedenle, birinci dalga bitti de şimdi de ikinci dalga başlıyor demek çok doğru değil" dedi.
Kayseri Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. İlhan Şahin, DHA'ya yaptığı açıklamasında, koronavirüs salgınıyla ilgili 'birinci dalga' ve 'ikinci dalga' gibi tabirlerin kullanıldığını, Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinde henüz birinci dalganın sona erip ikinci dalganın başladığı döneme gelinmediğini belirtti. Grafiklerin, bilimsel olarak dalga şeklinde tanımlanacak yükseliş ve düşüş düzeyinde seyretmediğini belirten Şahin, "Grafiklere baktığımızda en azından ülkemizde birinci tepenin oluşup sonra tekrar sıfır düzeyine indiğini görmüyoruz. Mart, Nisan ve Mayıs aylarında bir yükseliş oldu ve sonradan yavaş yavaş bir düşüş başladı ama bu düşüş ve yükselme bizim birinci dalga diye niteleyeceğimiz tepe noktasına gelmedi. Dalga tabirini kullanmamız için sıfır noktasına inmese bile çok ciddi bir düşüş olması ve tekrar aynı birinci dalgada olduğu gibi bir yükseliş görmemiz gerekiyor. Türkiye'de bu tablo olmadığı gibi, hastalığın görülme sıklığı istediğimiz kadar düşük seviyelere zaten inmedi. O nedenle, birinci dalga bitti de şimdi de ikinci dalga başlıyor demek çok doğru değil" diye konuştu.
'VATANDAŞIMIZIN HASSASİYETİNİ KORUMASI GEREKİYOR'
Koronavirüse karşı vatandaşları uyaran Şahin, "Birinci dalga bitti, ikinci dalgayı ya da Ekim, Kasım aylarını kaygıyla beklemek doğru değil. Kaygılanacaksak eğer şu anda o kaygıyı yaşamamız gereken dönemdeyiz. Korkulan şu; havaların soğumasıyla birlikte insanlar açık alanlardan kapalı mekanlara döndüklerinde, toplu etkinlikler daha fazla kapalı mekanlarda yapılmayan başlandığında bu hastalığın, hızını daha da artırması öngörülüyor. Bu durum da hepimizin endişe etmesi gereken bir durum. O nedenle bunun sürekli gündemde tutulması ve vatandaşımızın hassasiyetini koruması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
 DHA-Genel Türkiye-Kayseri Selma KARA
2020-08-20 12:17:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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