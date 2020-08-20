Başhekim Prof.Dr.Taşdemir, İl Emniyet Müdürü’nü ziyaret etti

Altın fiyatları bugün ne kadar?

'İyi ki senin kızınım'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erciyes Üniversitesi (ERÜ ) Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. H. Kutay Taşdemir, yeni göreve başlaması nedeniyle Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk’ü ziyaret etti.

Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, yeni göreve başlayan ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. H. Kutay Taşdemir’i tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. H. Kutay Taşdemir, Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk’e Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinin çini işlemeli tabağını takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.