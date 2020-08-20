Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydınlıkevler Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine henüz kimliği tespit edilemeyen yabancı uyruklu şahıs göğsünden bıçaklandı. Ağır yaralı şahıs, sevk edilen ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olayın meyana geldiği yerde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Polis ekipleri olaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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