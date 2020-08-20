Sokakta yürürken bıçaklandı

Altın fiyatları bugün ne kadar?

'İyi ki senin kızınım'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yusuf AĞAŞE/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, kent merkezine yürüyen Suriye uyruklu F.A., kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce göğsünden bıçaklanarak yaralandı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezine yürüyen Suriye uyruklu F.A., kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce önce darbedildi ardından göğsünden bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğsünden bıçaklanan F.A. sağlık görevlilerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, F.A.'yı bıçaklayan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yusuf AĞAŞE

2020-08-20 22:20:03



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.