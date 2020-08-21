Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine operasyon: 3 gözaltı



KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde, polis ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 87,5 gram bonzai ile bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İncesu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İncesu ilçesinde 3 kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, H.H.Ç., K.S. ve H.G.'nin bulunduğu eve baskın yaptı. Evde ve şüphelilerin yapılan üst aramasında 87,5 gram bonzai ile bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri KAYSERİ, (DHA)

2020-08-20 23:24:07



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