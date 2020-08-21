3 saatte 64 milyonluk rekor satış

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

3 saatte 64 milyonluk rekor satış

İHA

3 saatte 64 milyonluk rekor satış

TOKİ güvencesinde Erciyes Küçük Sanayi sitesi Yapı Kooperatifi tarafından hayata geçirilen Mobilyacılar sitesinde 32 ticari işyeri yatırımcıların ilgi odağı oldu. Erciyes Kss Mobilya Kent içerisinde bulunan ve Emlak Yönetim aracılıyla yüzde 10 peşin120 ay vade ile satışa sunulan işyerleri yüksek katılımla yeni sahiplerini buldu. 242 bin 200 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkan işyerleri, açık artırmada üç saat gibi kısa sürede 32 işyerinin hepsi satılarak, 64 milyon TL gelir elde edildi.
İhalede konuşma yapan Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya; "Kayseri mobilyasının toptan ve perakende olarak yurt içinde ve yurt dışında daha fazla pay almasını sağlamak amacıyla başladığımız projeleri tek tek hayata geçiriyoruz. Kooperatif olarak her zaman ilklere İmza attık. 763 adet 400.000 m2 kapalı üretim yerleri şu an faaliyette, Mobilya'nın ARGE merkezi MOBİTEK tamamlandı çalışıyor, Türkiye’nin ilk çatı uygulamalı GES Kooperatifi tesisi şu anda sitemizin kullandığı elektriği doğal yollardan güneşten üretiyor, Mobilya sektöründe yeniliğin öncüsü olacak Green Paint Su Bazlı Boya tesisi inşaatı tamamlanmak üzere ve çok yakında açılacak olan KUMSmall Factory AVM ile Kayseri Mobilyasını vitrine çıkarıyoruz. Mobilyadangiyime, ayakkabıdançantaya, halıdanaydınlatmaya, eğlencedenyeme içmeye kadar tam bir yaşam alanı olarak karma bir Avm formatında yılın 365 gün daimî fuar alanı olarak sektöre hizmet edecek'' dedi.
Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük Alışveriş merkezi unvanını elinde bulunduran KUMSMALL FACTORY AVM bölgedeki illere perakende yurt içi ve yurt dışına toptan satış sloganı ile mobilya sektörünün yeni buluşma noktası olacak diyen Başkan Sarıkaya; ihaleye katılan kişi ve firmalara teşekkür ederek hayırlı uğurlu olmasını temennisinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de 2 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Kayseri'de 2 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu
Kayserili çiftçi, 130 çeşit sebze yetiştirdi
YEREL HABERLER Kayserili çiftçi, 130 çeşit sebze yetiştirdi
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Artem Kravets kiev ile anlaştı
YEREL HABERLER Artem Kravets kiev ile anlaştı
Muhtardan Başkan Özkan Altun'a plaketli teşekkür
YEREL HABERLER Muhtardan Başkan Özkan Altun'a plaketli teşekkür
İki aylık bebek ölü olarak bulundu
YEREL HABERLER İki aylık bebek ölü olarak bulundu
17 yaşındaki kurye 2 bin 100 gram uyuşturucu ile yakalandı Narkotik arama köpeği didik aradı, polis uyuşturucuya geçit vermedi
YEREL HABERLER 17 yaşındaki kurye 2 bin 100 gram uyuşturucu ile ...
Kayseri'de orman yangını
YEREL HABERLER Kayseri'de orman yangını
Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine operasyon: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine operasyon: 3 ...
Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Sokakta yürürken bıçaklandı
YEREL HABERLER Sokakta yürürken bıçaklandı
Kayseri'de orman yangınına helikopterli müdahale
YEREL HABERLER Kayseri'de orman yangınına helikopterli müdahale
Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı
Kayseri polisi suça geçit vermiyor
YEREL HABERLER Kayseri polisi suça geçit vermiyor
Dilencilik yapan 5 çocuğun ailesine işlem yapıldı
YEREL HABERLER Dilencilik yapan 5 çocuğun ailesine işlem yapıldı
Kayseri’de Temmuz ayında 86 bin 373 araç kontrol edildi, 856 araç trafikten men edildi
YEREL HABERLER Kayseri’de Temmuz ayında 86 bin 373 araç kontrol ...
TDP ekipleri gönüllere dokunmaya devam ediyor
YEREL HABERLER TDP ekipleri gönüllere dokunmaya devam ediyor
Kayseri’de uyuşturucu ile mücadele hız kesmeden sürüyor; 1 ayda 40 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kayseri’de uyuşturucu ile mücadele hız kesmeden ...
İl Spor merkezleri'ne kayıtlar online olarak yapılıyor
YEREL HABERLER İl Spor merkezleri'ne kayıtlar online olarak ...
Karantinadaki hastalara Büyükkılıç'ın talimatıyla su dağıtımı başladı
YEREL HABERLER Karantinadaki hastalara Büyükkılıç'ın talimatıyla su ...
Başkan Palancıoğlu: “Temizliğe büyük yatırım yapıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu: “Temizliğe büyük yatırım ...
Salgınla mücadelede büyükşehir farkı
YEREL HABERLER Salgınla mücadelede büyükşehir farkı
Salgınla mücadelede Büyükşehir farkı
YEREL HABERLER Salgınla mücadelede Büyükşehir farkı
Ali Dağı markasıyla Türkiye Şampiyonası
YEREL HABERLER Ali Dağı markasıyla Türkiye Şampiyonası

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X