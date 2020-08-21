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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserili çiftçi, 130 çeşit sebze yetiştirdi

DHA

Kayserili çiftçi, 130 çeşit sebze yetiştirdi


Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de tarım sektöründe tohum satışı yapan Oğuz Berk (51), çiftçilere örnek olmak amacıyla 130 çeşit sebze yetiştirdi.
Merkez Melikgazi ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde tarım malzemeleri mağazasında tohum satışı da yapan Oğuz Berk, dünyanın birçok ülkesinden ekimini gerçekleştirmek için 200 çeşit tohum siparişi verdi. Berk, bu tohumlardan 150'sini 7 bin metrekare alandaki arazisine ekti. Aralarında domates, patates, biber, mısır, patlıcan, fasulye ve kavunun bulunduğu 150 çeşit sebzeden 130'u yetişti. Çiftçilere örnek olmak amacıyla sebzeleri ektiğini belirten Berk, "Tarım sektöründe olan birisiyim. Çocukluğumuz bağda, bahçede geçti. Hem çiftçimize örnek olalım diye hem de Türkiye'de yetiştirilmeyen sebzeleri 'ekelim olacak mı?' diye bir çalışma gerçekleştirdik. Bu sene yaklaşık 200'e yakın dünyanın her yerinden tohum toparlamıştık. Yerimiz dar olduğu için bunun 150'sini ekebildik. Bir de bu sıkıntılı bir iş. Her bir çeşidin toprak, gübre ve ilaç isteği farklı oluyor. Biz burada kimyasal gübrelemeyi yüzde 80 oranında azalttık. Onun yerine doğal gübreler kullandık. Burada 130 çeşit domates, biber, patlıcan, kavun, salatalık ve fasulye çeşitleri var. Beslemede de kimyasaldan uzak durduğumuz için lezzetli sebzeler, ürünler çıktı" diye konuştu.
'130 ÇEŞİT SEBZEYİ 7 BİN METREKARE ALANDA DENEDİK'
Tarımı Türkiye için çok önemli bulduğunu belirten Berk, "Pandemi sürecinde bunu yaşayıp, gördük. Sadece Türkiye için değil, bütün dünya için önemli. Ben bu olayın ticari tarafıyla ilgilenmiyorum. Burada yetişebilecek çeşitleri yetiştiriyorum ve bunların tohumlarını sosyal medya üzerinden dağıtıyoruz. Bütün bu 130 çeşit sebzeyi 7 bin metrekare alanda denedik. Çok daha güzel sonuçlar alabilirdik ama bu adı üstünde bir deneme. Profesyonel bir şekilde uğraşmak gerekiyor. Türkiye'nin de ben bu konuda çok büyük emekler verdiğini biliyorum. Biz de burada amatörce insanlara örnek olabilir miyiz? diye çalışma yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
'130 SEBZEDEN 90'I DAHA ÖNCE TÜRKİYE'DE EKİLMEMİŞTİR'
Yetiştirdiği sebzelere ücretsiz dağıttığını kaydeden Berk, "Bu 130 sebzeden 90 tanesi daha önce Türkiye'de ekilmemiştir. Ekildiyse de benim takip ettiğim kadarıyla hiçbir yerde görmedim. Bu yetiştirdiğim sebzeleri eşe, dosta bolca dağıtıyorum. Sosyal medyada da 'bahçemin yeri belli, isteyen arkadaşlara hediye edebilirim' diyorum. Orijinal bulduğumuz yiyeceklerin tohumunu alıyoruz. Diğerlerini de isteyen herkese hediye ediyoruz. Bahçemiz herkese açık" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2020-08-21 11:17:10

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