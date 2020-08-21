Kayseri'deki iş insanını 2 milyon euro teklif edilen kiralık katil öldürmüş (2)

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3 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

İş insanı Orhan Adıbelli'nin öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 kişiden Sadık Mert, Müslüm Polat ve Doğan Kılıç da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, M.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Orhan Adıbelli'yi öldürdüğü iddia edilen kiralık katil Emrah Yıldırım'ın (26) daha önce tutuklandığı olayda tutuklu sayısı 4'e yükselmiş oldu. DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ-Şeref KAHRAMAN-Samed Aydın SUN

2020-08-21 15:13:39



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