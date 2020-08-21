Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yakut mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde H.U.'nun sürücüsü olduğu 38 HG 908 plakalı otomobil, 9 yaşındaki S.Ö.'ye çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ambulans tarafından hastaneye kaldırılan S.Ö., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili sormuşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.