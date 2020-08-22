Talasgücü Belediyespor kaleyi sağlama aldı

Talasgücü Belediyespor son olarak Karaman Belediyespor'da forma giyen Kayserili tecrübeli kaleci Güven Yılmaz'ı renklerine bağladı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor transfer çalışmalarını sürdürüyor. SarıLacivertliler dış transferde yedinci ismi kadrosuna kattı. Geçen Karaman Belediyespor forması giyen tecrübeli ve başarılı kaleci Güven Yılmaz yeni sezonda Talasgücü Belediyespor forması giyecek. Hem amatör olarak hem de profesyonel birçok takımda forma giyen Güven Yılmaz yeni sezonda memleketinin takımında şampiyonluk yaşamak istiyor. 1984 doğumlu başarılı kaleci 1999 yılında futbola Kocasinan Ülküspor'da başladı ve ardından Kayseri Erciyesspor, Medipol Başakşehir, Uşakspor, İnegölspor, Erzincanspor, Aksarayspor, Gazi Osman Paşaspor, Körfez İskenderunspor, Çarşambaspor, Elazığ Belediyespor, Kayseri Şekerspor, Karsspor, Ödemişspor, Serhat Ardahan Spor, 1074 Çankırıspor ve son olarak Karaman Belediyespor takımlarında forma giydi. Güven Yılmaz'ın oynadığı maç sayısı;

Türkiye Kupası 10 maç

TFF 3.Lig 65 maç

TFF 2.Lig 4 maç

TFF 1.Lig 16 maç

BAL Ligi 114 maç

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